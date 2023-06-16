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Son dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı .

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Giriş: 16.06.2023 00:26
Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlandı. Arife gününden itibaren başlayarak, Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. .
Bayramda otoyol ve köprü geçişi ücretsiz
Bayramda otoyol ve köprü geçişi ücretsiz
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