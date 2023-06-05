05 Haziran 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı. Külliye'de devir teslim töreni gerçekleşti.. Fuat Oktay görevi Cevdet Yılmaz'a, Mevlüt Çavuşoğlu da görevi Hakan Fidan'a devretti.