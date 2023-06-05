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Son dakika: Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti

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Giriş: 05.06.2023 10:48
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı. Külliye'de devir teslim töreni gerçekleşti.. Fuat Oktay görevi Cevdet Yılmaz'a, Mevlüt Çavuşoğlu da görevi Hakan Fidan'a devretti.
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