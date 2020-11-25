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Son dakika: Kritik MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama

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Giriş: 25.11.2020 21:24
Güncelleme:25.11.2020 21:27
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrasında bildiri yayınlandı. Bildiride, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi. Ayrıca İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.
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