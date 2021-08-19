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Kovid-19 aşısı zorunlu mu oldu? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

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Giriş: 19.08.2021 21:00
Güncelleme:19.08.2021 21:01
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında millete seslendi. Başkan Erdoğan, aşı olmayanlarla ilgili alınacak kısıtılama kararlarını açıkladı. Kovid-19 aşısı zorunlu oldu mu? Aşı olmayan üniversite öğrencileri okullara alınacak mı? Aşızlar uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlerden faydalanabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testlerin devlet hastanesinde ücretsiz olarak yapılacağını belirtti. Sosyal medyadaki yalan terörüne ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Siyasetçisinden, gazeteci ve sosyal medya trolün kadar yüreği nasır tutmuş figürlerin yalanla çarpıtma ile tahrikle nasıl milletimizin acısını istismara yeltendiğini de unutmayacağız. Meclis'in açılmasıyla, Avrupa'dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan "Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ve Taliban'la temasa ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

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