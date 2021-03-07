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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk'den kritik uyarı: Büyükşehirler yükselişte! Böyle devam ederse...

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Giriş: 07.03.2021 12:14
Güncelleme:07.03.2021 12:23
Son dakika haberi... Vaka sayıları Samsun, Sinop ve Giresun'da yükselişte. Bu iller, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Normalleşmenin etkilerini daha sonraki haftalarda gözlemleyeceğiz." dedi.

Son dakika haberi... Vaka sayıları Samsun, Sinop ve Giresun'da yükselişte. Bu iller, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Öztürk, "Burada biraz ölçüyü kaçırdığımız biraz daha böyle giderse tamamen eskiye dönmek tamamen tüm kısıtlamaları uygulamak hepimizi üzer bunu bir alarm gibi algılamamız lazım. Büyükşehirlerin hepsi yükselişte özellikle İstanbul. Haritalandırma bu hafta ilan edilseydi İstanbul demek ki turuncu yerine kırmızı olacaktı. Böyle devam ederse iki hafta üç hafta sonra gündeme gelir maalesef İstanbul'un da tekrar turuncudan kırmızı olması. Ankara sarıydı bu hafta ilan edilseydi turuncu olacaktı." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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