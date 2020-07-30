Aşısıyla ilgili müjde Ankara'dan geldi! İnsan deneyleri başlıyor

Son dakika haberi... Dünya koronavirüs aşısını beklerken müjde Ankara'dan geldi. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşı adayı ilk kez insanlarda denenmeye başlanacak. Aşının, her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Aşı adayının burundan uygulanacağı duyuruldu. İşte Türkiye'de yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durum...

Türkiye'de ilk kez bir Kovid-19 aşı adayı insanlarda denenmeye başlanacak.

Tüm dünya koronavirüs için aşı çalışmalarına kilitlenmişken Ankara'dan bir müjde geldi.

40 KİŞİLİK EKİPTEN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden kimya, genetik, biyokimya ve tıp alanlarında her biri önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden oluşan 40 kişilik ekip 5 aydır büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmada büyük bir aşama kaydetti.

Kovid 19'a çare olması beklenen aşının hayvan ve bağışıklık hücresi deneylerini tamamladı.

Etik kurul onayı için başvuru yapıldı.

İNSANLARDA DENENMEYE BAŞLANACAK

Onayın ardından Kovid-19 aşı adayı ilk kez insanlarda denenmeye başlanacak.

Her şey yolunda giderse yıl sonunda hazır olması hedeflenen yerli Kovid-19 aşısı, burundan uygulanacak.

Dünyada ilk kez bir aşının ek içeriğinin belirli bir süreliğine de olsa tedaviyi destekleyici özelliği de olacak.