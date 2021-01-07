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Son dakika: Kısıtlamalar sürecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 13:50
Güncelleme:07.01.2021 13:58
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

, Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlaması beklenen toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

, 6 Ocak Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 test yapılırken 13 bin 830 vaka belirlendi.

Hasta sayısı bin 458 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı 8 bin 702 olurken 191 kişi ise hayatını kaybetti.



SEVİNDİRİCİ GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." dedi.

GÖZLER BİLİM KURULU'NDA

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.



BAKAN KOCA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşmede 'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

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