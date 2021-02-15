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Son dakika: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Türkiye’nin gözü Kabine toplantısına çevrildi!

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 15:58
Son dakika haberi... Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü çarşamba günü yapılması beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs kısıtlamalarında esneme olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler ele alınacak. Tedbirler de esneme ve yeni kararlar çıkabilir. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü çarşamba günü yapılması beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs kısıtlamalarında esneme olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler ele alınacak. Tedbirler de esneme ve yeni kararlar çıkabilir. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Türkiye’nin gözü Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kararlar çıkabilir | Kafe ve restoranlar açılacak mı? TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ! YENİ KARARLAR ÇIKABİLİR | KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
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