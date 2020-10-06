Son dakika: Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi yapılıyor?

Dün akşam saatlerinden bu yana Kırgızistan’da neler yaşanıyor? Ülkede sular durulmuyor kaos yaşanıyor. Muhalifler polis desteği ile kamu kurumlarını işgal etti. Son olarak seçimlerin iptal olduğunu duyurdu. Kırgızistan’da sivil darbe girişimi mi yapılıyor? Turizmci Nurbek Erkinbekov, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.

Dün akşam saatlerinden bu yana Kırgızistan'da neler yaşanıyor? Ülkede sular durulmuyor kaos yaşanıyor. Muhalifler polis desteği ile kamu kurumlarını işgal etti. Son olarak seçimlerin iptal olduğunu duyurdu. Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi yapılıyor? Turizmci Nurbek Erkinbekov, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.