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Son dakika: Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi yapılıyor?

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Giriş: 06.10.2020 16:15
Güncelleme:06.10.2020 16:20
Dün akşam saatlerinden bu yana Kırgızistan’da neler yaşanıyor? Ülkede sular durulmuyor kaos yaşanıyor. Muhalifler polis desteği ile kamu kurumlarını işgal etti. Son olarak seçimlerin iptal olduğunu duyurdu. Kırgızistan’da sivil darbe girişimi mi yapılıyor? Turizmci Nurbek Erkinbekov, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.

Dün akşam saatlerinden bu yana Kırgızistan'da neler yaşanıyor? Ülkede sular durulmuyor kaos yaşanıyor. Muhalifler polis desteği ile kamu kurumlarını işgal etti. Son olarak seçimlerin iptal olduğunu duyurdu. Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi yapılıyor? Turizmci Nurbek Erkinbekov, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentosu işgal edildi SON DAKİKA... KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI VE PARLAMENTOSU İŞGAL EDİLDİ
Son dakika: Kırgızistanda neler oluyor? Olaylarda FETÖ parmağı mı var? Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat A Habere anlattı SON DAKİKA: KIRGIZİSTAN'DA NELER OLUYOR? OLAYLARDA FETÖ PARMAĞI MI VAR? BİŞKEK BÜYÜKELÇİSİ CENGİZ KAMİL FIRAT A HABER'E ANLATTI

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