Son dakika haberi... Avrupa terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almak yerine terörün hamiliğini yapıyor. Uzun yıllardır bilinen gerçek son olarak Avusturya'da yaşanan olaylarda ortaya çıktı. Avusturya polisi teröristleri korurken Türk vatandaşlarına saldırdı. Peki Avrupa neden terörün hamiliğini yapıyor? Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye karşıtı ne kadar terör örgütü varsa Avrupa ülkelerinde rahatça propaganda imkanı buluyor. Avrupa terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almak yerine terörün hamiliğini yapıyor. Uzun yıllardır bilinen gerçek son olarak Avusturya'da yaşanan olaylarda ortaya çıktı. Avusturya polisi teröristleri korurken Türk vatandaşlarına saldırdı. Peki Avrupa neden terörün hamiliğini yapıyor? Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRK GENÇLERİNİ TAHRİK ETTİLER

Ozan Ceyhun, "Avusturya'nın başkenti Viyana'da ne yazık ki geçtiğimiz Çarşamba günü gündeme gelen bir miting nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmakta. Söz konusu miting kadın savaşçıları diye tanımlanan YPJ diye bir terör örgütünün destekçileri tarafından organize edildiğinde ve bu miting içinde maalesef Viyana'nın Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir mahalle seçildi. Mitingi yapanların bu mahallede yaşayan Türk gençlerini tahrik etmesi sonucu istemediğimiz olaylar yaşadık. Bu sorun Cumartesi gününe kadar devam etti. Şu an için olaylar yaşanmıyor ancak miting izni alanların bizzat PKK terör örgütünün de bu mitinge katılmasıyla ve istismar etmesi sonucu bir takım paçavraları taşımış olması ve ülkemize yönelik olarak kesinlikle kabul edemeyeceğimiz şekilde suçlamaların yapıldığı bir platforma dönüşmesi ve doğal olarak da vatandaşlarımızın da buna tepki vermiş olmasıyla bu duruma gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HER DÜZEYDE GEREKEN ADIMLARI ATMAKTA

Ceyhun, "Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse ben Avusturyalı yetkililerle birlikte sürekli istişare etmekteyiz. Türkiye'mizin görüşlerini çok açık ve net bir şekilde dile getirmekteyiz. Türkiye her düzeyde atılması gereken adımlar atmakta." dedi.