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Avusturya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türk vatandaşları tepki gösterdi

Son dakika haberi... ’nın başkenti Viyana’da terör örgütü sempatizanlarının düzenlediği gösteride arbede yaşandı. Türk ve yabancıların yoğunlukta yaşadığı 10. bölgede gösteri düzenleyen PKK sempatizanlarına, Türkler tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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AVUSTURYA'DA PKK SEMPATİZANLARININ DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİYE TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar daha sonra arbedeye dönüştü.

Heute gazetesine konuşan Polis Sözcüsü Markus Dittrich, olaylar nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dittrich, iki grup arasında tırmanan gerginliğin kontrol altına alınması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını, yaklaşık iki saat süren olayların sona erdiğini kaydetti.

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