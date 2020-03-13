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Son dakika: Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Resulayn'da şehit oldu| Video
Acı haber Suriye’den geldi. Hatay’a şehit ateşi düştü. Güvenlik güçleri Resulayn'da yol kontrolü yapıyordu. PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı. Kalleş saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş şehit oldu. Acı haber kahramanın memleketine ulaştı. Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilecek.
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