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13.03.2020

Son dakika: Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Resulayn'da şehit oldu| Video

Acı haber Suriye’den geldi. Hatay’a şehit ateşi düştü. Güvenlik güçleri Resulayn'da yol kontrolü yapıyordu. PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı. Kalleş saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş şehit oldu. Acı haber kahramanın memleketine ulaştı. Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilecek.

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