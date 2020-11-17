Beklenen oldu ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği için disipline sevk edilen Özdağ, süreç içinde İP'in HDP ile gizli anayasa yaptığını da ileri sürmüştü. Özdağ, ihraç edilirken Adana Milletvekili İsmail Koncuk da İP'ten istifa etti. Peki İYİ Parti'de yeni ihraç ve istifalar gelir mi? Millet İttifakı bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beklenen oldu ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği için disipline sevk edilen Özdağ, süreç içinde İP'in HDP ile gizli anayasa yaptığını da ileri sürmüştü. Özdağ, ihraç edilirken Adana Milletvekili İsmail Koncuk da İP'ten istifa etti. Peki İYİ Parti'de yeni ihraç ve istifalar gelir mi? Millet İttifakı bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

YALAN RÜZGARLARI ESİYOR

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: İYİ Parti – CHP – HDP ve SP arasında gizli toplantılar gizli ittifaklar gizli görüşmeler hep gündemdeydi. Bunlarla ilgili belge ve bilgi çeşitli duyduklarımız vardı. İşte son günlerde 2 yıldan beri perde gerisinde neler yaşandığını aziz milletimiz öğreniyor. Bugün öyle bir durumda kaldılar ki yalan rüzgarları esiyor Millet İttifakı'nda. Yalan rüzgarlarının da ötesinde paramparça bir Millet İttifakı var karşımızda.

İYİ PARTİ VE CHP'DEKİ KRİZ ÇOK DAHA DERİN

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Millet İttifakı'nın bütün paydaşlarında büyük bir kriz var ama İYİ Parti ve CHP'deki kriz çok daha derin. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu biz hazırlamadık demesi durumu kurtarmaya yetmiyor.