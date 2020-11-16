İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra tweet atmış!

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmesinin ardından ihraç edildiği ifade ediliyor.

ÖZDAĞ: "UGANDA'DA YAPILAN DARBE DEĞİL BU? BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİN BUNA KARŞI TAVIR ALMASI LAZIM"

Prof. Dr. Ümit Özdağ; İYİ İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra tweet attığını, 22 Temmuz 2016 tarihli paylaşımında; 'Kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, darbenin her türlüsüne lanet olsun!' ifadelerinin yer aldığı hatırlattı.





Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Türkiye'ye karşı FETÖ tarafından yapılmış bu darbe. Hiç kıvırmaya gerek yok. Uganda'da yapılan darbe değil bu. Bir Türk milliyetçisinin buna karşı tavır alması lazım" dedi.

"BUĞRA KAVUNCU'NUN FETÖ'NÜN ALEYHİNE BİR TEK AÇIKLAMASI VAR MI?

Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok. Bakın 22 Temmuz 2016. Darbenin üzerinden bir hafta geçmiş. Buğra Kavuncu 2016'daki ilk tweetini atıyor: 'Kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, darbenin her türlüsüne lanet olsun!' Şimdi bu Uganda'da yapılan bir darbeye karşı atılmadı yada Venezüella'da askeri darbeye karşı değil. Bu Türkiye'de, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek amacıyla yapılan, parlamentonun FETÖ'cü pilotlar tarafından vurulduğu, 250 insanımızın sokaklarda şehit edildiği, 2 bine yakın insanın yaralandığı bir darbeden sonra bir Türk milliyetçisinin, bir vatanseverin atacağı tweet mi?"

"BU MU İYİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK?"

"Bu mu politik tavır? Bu mu İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olacak? Bu mu İYİ Parti'nin sözcüsü olacak? 'Kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın' diyor. Türkiye'ye karşı FETÖ tarafından yapılmış bu darbe. Hiç kıvırmaya gerek yok. Uganda'da yapılan darbe değil bu. Bir Türk milliyetçisinin buna karşı tavır alması lazım."

ÖZDAĞ, BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLADI



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.



Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.

PARTİYE GELMEDEN UYARIMI YAPMIŞTIM



Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.





ÖZDAĞ, PARTİSİNCE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ



Ümit Özdağ, Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÜMİT ÖZDAĞ PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi..

Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

ÖZDAĞ: KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, AA muhabirine, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bunun haksız bir ihraç olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç" diye konuştu.



MUHAMMED UZUN / SABAH