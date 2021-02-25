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Son dakika: İstanbul Yenibosna'da tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 10:18
Güncelleme:25.02.2021 10:26
Son dakika haberi... İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika: İstanbul Yenibosnada tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı SON DAKİKA: İSTANBUL YENİBOSNA'DA TABUR KOMUTANLIĞINDA KEŞİF YAPAN DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI
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Tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı
Tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı
Tabur gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı
Tabur gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı
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