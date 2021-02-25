- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul Yenibosna'da tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ’lı terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde keşif yapıp çıktığı ağaçta askeri bölgeyi gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.