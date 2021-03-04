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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda milyonluk tırnakçılık! Görevli 7 memur gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 09:43
Güncelleme:04.03.2021 09:47
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda vezne memurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Nitelikli hırsızlık suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı. Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak "Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün "İrtikap" ve "Tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık" suçlarından İstanbul'da 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce soruşturma devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA
Veznede görevlilerin el çabukluğuyla paraları aldığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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