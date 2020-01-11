İstanbul Başakşehir'de patlama ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir sanayi sitesindeki iş yerinde hava tankı patladı. Patlamada iş yeri sahibi hayatını kaybederken, 2 çalışan yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler...

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayda iş yerinde bulunan iş yeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan iş yeri sahibi Fatih Çelik yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

PATLAMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde patlama olduğunu öğrendik. Tank imalatı yapan bir iş yerinde test yapılırken, bir kazanın patladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda çalışan ve iş yeri sahibi olan kişinin de yaralandığı ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi.