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İsrail'i durduracak hamleleri A Haber canlı yayınında madde madde anlattı

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 02:39
Güncelleme:14.05.2021 02:46
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı sonrası A Haber canlı yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, işgal gücünü durduracak hamleleri madde madde açıkladı. Başbuğ, "İsrail denilen aşağılık yapının anladığı dil; güç! Sivile ve kadına aslan kesilen o korkak toplum, gücü karşısında görünce arkalarına bakmadan kaçacaktır. Burada acilen İslam İş Birliği Teşkilatı (İTT) sahaya inmeli ve siyasi yaptırımları devreye almalı. İbrahim Anlaşması'na imza atan satılık rejimler anlaşmayı geri çekmeli. Bir de Filistin topraklarına oluşturulacak barış gücünü tesis edip bölgeye getirmediğimiz müddetçe biz daha çok konuşuruz oradaki acıları" dedi.

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