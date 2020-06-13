İngiltere’nin KKTC’deki skandal kararına tepki: ‘Bize sormadan bu kararı alamaz’ |Video

İngiltere'de flaş 'Kıbrıs' kararı! İngiltere'nin üslerini kısmi olarak sivillere açması ne anlama geliyor? İngilizler böyle bir kararı hukuki olarak alabilirler mi? Tüm bu sorulara Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Caşın, İngiltere’nin KKTC’deki skandal kararına tepki göstererek ‘Bize sormadan bu kararı hukuki olarak alamaz. Türkiye garantör ülke’ dedi.

İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerin statüsünü neden değiştiriyor? İngiltere'nin üsleri kısmi olarak sivillere açması ne anlama geliyor? İngilizler böyle bir kararı hukuki olarak alabilirler mi? Tüm bu sorulara Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Caşın, İngiltere'nin KKTC'deki skandal kararına tepki göstererek 'Bize sormadan bu kararı hukuki olarak alamaz. Türkiye garantör ülke' dedi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları;

Yunanistan yaklaşık 40 sene bizi Ege'de yordu. Türkiye'nin 1974 harekatı ile iki önemli kolu Helenizm ve Enosis yok oldu. Burada (Kıbrıs) fiili olarak iki devlet var. 1960 sözleşmesinde Londra ve Zürih anlaşmalarında Türkiye burada garantör ülke. İngiltere bize sormadan bunu yapamaz. Hukuken meşru değil. Neden? Burada iki tane halk var, KKTC'nin haklarının korunması lazım. Burası üs olarak da stratejik bir yer. Yunanistan meseleyi Avrupa Birliği'ne taşıyıp, Türkiye'nin karşısına NATO ile çıkmak istiyor. NATO'dan bir şey alamadılar. İtalya ile gidip anlaşma yaptılar bununla da kafasına kurşun sıktı ve bu anlaşmayla birlikte Yunanistan egemenlik altında kıta sahanlığının olmayacağını teyit oldu. Buradan çıkan petrol ve gazın Yunanistan üzerinden taşınması fiilen çöktü. Türkiye-Azerbaycan muazzam bir şey başardı ve TANAP İtalya'ya bağlandı. Türkiye'nin Libya'da mevcudiyeti yasa dışı göçün önlenmesi bakımında İtalya'ya çok büyük bir rahatlık getirir. Türkiye bölgede kavga istemiyor.

YUNANİSTAN 2 TANE BÜYÜK HATA YAPTI

Türk savaş gemilerinin olduğu yerde uluslararası gemimizi taciz etti. 'Sizde silah var arama yapacağım' dedi ve arama yapmak istedi. Yunanistan, Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmaksızın bunu yapamaz. Türk gemi komutanın tarihe geçen bir lafı var. 'Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti koruması altındadır. Çık git buradan!' Eğer yaklaşsalardı vurulacaktı.

YUNANİSTAN AKDENİZ VE EGE'DE ŞAH-MAT OLDU

Yunanistan Başkanı ABD'den sopayı yedi ki 'Sizinle geleyim konuşalım' diyor. Meseleyi deniz yetki alanlarında müzakereye açığız Türkiye 40 senedir bunu söylüyor. Yeni mi uyandın? Türkiye-Libya anlaşması çökmedi. Tam tersine Yunanistan Akdeniz ve Ege'de şah-mat oldu.

TÜRKLER BABAROS'UN TORUNU! HERKES YOLUNA BAKSIN

Biz Yunanistan'ın düşmanı değiliz. Ama koskoca 533 deniz miline sahip Ege'nin, Anadolu'nun en büyük kıyısına sahip ülkesini sen gidip 3 tane anlaşma harita yapacaksın Türklerde buna uyacak. Türkler Barbaros'un torunu... Herkes yoluna baksın. Bu meselede Yunanistan'ın hukuken AB'yi yanına alması hukuken bir şeyi değiştirmez.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş'un açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin de kendine göre hakları var. Biz de Maraş'ı uluslararası hukuka uygun şekilde açıyoruz. Burada bulunan malların eski sahipler mallarına kavuşacaktır diyoruz. Ama bizim hukuka uyarak yaptığımızı işi karşı taraf yapmazsa bizde 'kusura bakmayın' diyebiliriz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İNGİLTERE'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi hakkında soruya cevap verdi.

Aksoy, Kıbrıs Türklerinin de vazgeçilmez hak ve çıkarlarının bulunduğunu belirterek, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan, Ada'daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını destekliyoruz. Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır.

Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada'daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.