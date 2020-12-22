SON DAKİKA | İngiltere'deki mutasyonla ilgili Türkiye harekete geçti

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu Türkiye'de de araştırılacak. 14 Aralık'tan bu yana Türkiye'ye giriş yapan yolculardan alınan numuneler, halk sağlığı laboratuvarına gönderiliyor. Burada virüsün nasıl bir değişim geçirdiği mercek altına alınacak. Türkiye'de görülüp görülmediği tespit edilecek.

Tüm dünyada mutasyona uğrayan Kovid-19 için alarm verildi. Araştırmalara göre Kovid-19 yıl içinde çok kez mutasyona uğradı. Ancak hiçbiri bu kadar bulaşıcı değildi.

Haliyle yeni tipi tanımak için peş peşe kapsamlı aratırmalar başlatıldı. O araştırmalardan biri de Türkiye'de yapılacak.

14 Aralık'tan bu yana Türkiye'ye giriş yapan 4 bin 603 yolcuya pcr testi yapıldı. Pozitif çıkan numuneler Ankara'daki halk sağlığı laboratuvarında

toplanmaya başladı.

Şimdi bu laboratuvarlarda virüsün parmak izi çıkarılacak. Pozitif örnekler hücre kültürü denilen yöntemle çoğaltılacak.

Böylece ileri analizlerin yapılabileceği bir havuz oluşturulacak. Mutasyona uğrayan virüsün davranışı mercek altına alınacak.

Virüsün neden olduğu hastalığın karakterinde bir değişiklik oldu mu?

Piyasadaki PCR testleri ile tespit edilemiyor mu?

Aşıları etkisiz bırakacak mı?

Daha ağır hastalık yapacak mı?

Yapılacak inceleme ile akıllardaki tüm bu sorulara cevap aranacak.

Mutasyona uğrayan virüsün Türkiye'de görülüp görülmediği de tespit edilecek.

Sonuçlar Türkiye'de halihazırda devam eden çalışma ile de karşılaştırılacak.