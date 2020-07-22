22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2020 11:38
Güncelleme:22.07.2020 11:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun, "FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılışında açıklamalarda bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI
Altun, "Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti. FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz. Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti" dedi.

FETÖ ile mücadele mesajı
FETÖ ile mücadele mesajı
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Siber polisten dev operasyon
Siber polisten dev operasyon
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
İçişleri açıkladı! Teslim oldular
İçişleri açıkladı! Teslim oldular
HDP'li Mehmet Demir gözaltına alındı
HDP'li Mehmet Demir gözaltına alındı
Türkiye'nin NAVTEX adımı Yunanlıları panikletti
Türkiye'nin "NAVTEX" adımı Yunanlıları panikletti
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgilisi tarafından katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?
Mısır'ın Libya hamlesi ABD'de nasıl yankılandı?
İstanbul'da virüs nedeniyle kaç kişi öldü?
İstanbul'da virüs nedeniyle kaç kişi öldü?
Bakan Koca 21 Temmuz verilerini açıkladı
Bakan Koca 21 Temmuz verilerini açıkladı
Daha Fazla Video Göster