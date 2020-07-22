Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun, "FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği "Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nın açılışında açıklamalarda bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Altun, "Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti. FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var. Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez. Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz. Bu millet hep bağımsızlık için mücadele etti" dedi.