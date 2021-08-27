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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile eğitim öğretimde alınacak trafik tedbirleri genelgesi
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Giriş: 27.08.2021 13:49
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelgeyi 81 İl Valiliğine gönderdi. Genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler anlatıldı.