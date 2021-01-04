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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kısıtlamalarda 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta ve yılbaşında uygulanan kısıtlamalarda toplam 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Son dakika haberine göre… Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta ve yılbaşında uygulanan kısıtlamalarda toplam 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.