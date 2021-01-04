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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kısıtlamalarda 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 11:23
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta ve yılbaşında uygulanan kısıtlamalarda toplam 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Son dakika haberine göre… Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta ve yılbaşında uygulanan kısıtlamalarda toplam 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kısıtlamalarda 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! KISITLAMALARDA 51 BİN 152 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM YAPILDI
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