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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

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Giriş: 31.03.2021 08:20
Güncelleme:31.03.2021 08:24
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne boyalarla hakaret içerikli yazılar yazan kişi yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya adresinden duyurdu.
Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı! ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRAN ZANLI YAKALANDI!
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