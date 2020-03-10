Gizli ittifakta HDP - CHP gerginliği! Milletvekilleri A Haber'e değerlendirdi |Video

Yerel seçimlerde HDP ve CHP arasında adı konulmamış bir ittifak olduğu biliniyordu. Bolu’da ise geçtiğimiz günlerde HDP-CHP noktasında bir gerilim yaşandı. HDP mahkemeye başvurarak yerel seçimde CHP’ye verdiği 4 bin oyu geri istediğini bildirdi. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan konuya ilişkin değerlendirmelerini ve süreci A Haber’de değerlendirdi.

Yerel seçimlerde HDP ve CHP arasında adı konulmamış bir ittifak olduğu biliniyordu. Bolu'da ise geçtiğimiz günlerde HDP-CHP noktasında bir gerilim yaşandı. HDP mahkemeye başvurarak yerel seçimde CHP'ye verdiği 4 bin oyu geri istediğini bildirdi. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan konuya ilişkin değerlendirmelerini ve süreci A Haber'de değerlendirdi.

"İNSANLARIN ZEKASI İLE ALAY ETMESİNLER"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun: "CHP-HDP ittifakında merdiven altılık söz konusu idi. Millet menfaati için değil de daha çok oy alabilmek adına bir birliktelikti. Buna ek olarak HDP'nin sermayesini pay defterine kaydetmek istemiyorlar. Hem genel merkezde hem il ve ilçelerde bunun sancısını şu anda yaşıyorlar. HDP CHP ile ortağız ve anlaşma yaptık diyor ve bunun sancısını iki parti yaşamaktadırlar." ifadesinde bulundu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: "Her şey insanların gözleri önünde gerçekleşti yalnızca imzaları yoktu. Bu ittifakı bilmeyen hiç kimse yok. Bunlarla ilgili Sezai Temel; 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçilmişlerse bilecekler ki HDP 'nin oyları ile seçildiler.' dedi. Hala çıkıp da bizim böyle bir ittifakımız yok demek insanları kör, sağır ve dilsiz gibi düşünmektir. Maalesef bu olay herkesin gözünün önünde oldu. Rakamlar alt alta toplandığında zaten bu ittifakta bunlarla birlikte olduklarını görüyorlar ve Bolu seçimi artık bunun taşmasıdır. İnsanların zekası ile alay etmesinler." dedi.