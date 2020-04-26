Türkiye'de koronavirüs bağışıklık haritası çıkarılacak! Ev ev gezilerek koronavirüs testi yapılacak |Video

Türkiye koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yeni bir evreye geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumunun örnekleme yoluyla seçtiği ailelere ev ev gezilerek koronavirüs testi yapılacak. Testlerle sonucu hiçbir belirti göstermeden virüsü taşıyanlar üzerinden Türkiye’nin bağışıklık haritası çıkarılacak. İlk etapta 10 bin aileden alınan örneklerle ortaya çıkacak tablo normalleşme sürecinin belirlenmesine de ışık tutacak.