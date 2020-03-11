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11.03.2020

Corona virüse karşı kolonya önlemi! Virüsten korunmak için kolonyada alkol oranı kaç olmalı?

Corona virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından kolonya satışları patladı. Corona virüsüne karşı önlemler almaya başlayan vatandaşlar kolonya ile ilgili araştırmalara başladılar. 80 derece kolonya çeşitleri ön plana çıkıyor. Kolonya dezenfektede çok önemli ancak dezenfekte etkisi gösterebilmek için o kolonyanın bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Peki, corona virüsünden korunmak için nasıl kolonya alınmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı? İşte cevaplar...

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