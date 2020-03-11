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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

Corona virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından kolonya satışları patladı. Corona virüsüne karşı önlemler almaya başlayan vatandaşlar kolonya ile ilgili araştırmalara başladılar. 80 derece kolonya çeşitleri ön plana çıkıyor. Kolonya dezenfektede çok önemli ancak dezenfekte etkisi gösterebilmek için o kolonyanın bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Peki, corona virüsünden korunmak için nasıl kolonya alınmalı? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı? İşte cevaplar...

Corona virüse karşı kolonya önlemi! Virüsten korunmak için kolonyada alkol oranı kaç olmalı? CORONA VİRÜSE KARŞI KOLONYA ÖNLEMİ! VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN KOLONYADA ALKOL ORANI KAÇ OLMALI?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 16:20
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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

Kolonya corona virüse karşı korur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının rastlanmasını açıklamasının ardından vatandaşlar önmelerini arttırdı. Bu nedenle kolonya satışları patladı. Vatandaşlar 80 derece kolonyalara yoğun ilgi gösterdi. Peki, kolonya corona virüsüne karşı korur mu? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüsünden korunmak için kolonyada alkol oranı ne olmalı? İşte cevaplar...

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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

CORONA VİRÜSE KARŞI KOLONYA NASIL OLMALI?

A Haber canlı yayınına konuk olan Kimyager Emre Akça, kolonyanın nasıl olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

"Kolonya virüslerin yok edilmesinde ciddi bir dezenfekte özelliğine sahip. Kolonyanın 80 derece olması lazım. En azından 50 derecenin üzerinde olsun ki, o mevcut virüslerin protein yapısını bozarak virüsleri yok etsin. Kolonya ciddi anlamda bizim işimizi kolaylaştıracak bir ürün. Burada önemli olan kaliteli ve etil alkol içeren kolonya kullanılmalıdır."

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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

KOLONYA CORONA VİRÜSE KARŞI KORUR MU?

"Kolonya yok edici bir metod olarak değil önleyici bir metoddur. Önlemlerimizi almamız lazım. Medyada çıkan önlemleri almamız lazım. Bu noktada steril ortamları sağlayarak veya ihtiyaç olmadan bu ortamlara girilmeyerek en önleyici önlemleri almamız lazım. Kolonya ile günlük rutin temizliğimizi yaparak bize yardımcı olacaktır."

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80 derece Kolonya corona virüsü öldürür mü? Corona virüse karşı kolonya alkol oranı ne olmalı?

KOLONYADA 80 DERECE NEDEN ÖNEMLİ?

"Kolonyada alkol oranı düşük olduğu zaman virüsün hücre duvarlarını yıkmakta zorlanıyor. Kolonya 80 derece olduğu zaman bir anda virüse nüfus edip oradaki hidrojen bağlarını kırıp kendisi oraya yerleşiyor ve virüsü izole ediyor. Dolayısıyla 80 derece olması virüsle mücadelede etkili olacaktır."