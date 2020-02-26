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26.02.2020
JÖAK kapılarını A Haber'e açtı! |Video
Deprem ve çığ felaketlerinde olay yerine ulaşan ilk ekipler arasında yer alıyorlar. Elazığ ve Malatya'daki depremlerde de onlar ardı. Enkaz altında kalanların imdadına yetiştiler. A Haber Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nı görüntüledi. Ekiplerin hangi eğitimlerden geçtikleri ve afetlere nasıl hazırlandıkları canlı yayında ekranlara getirildi. İşte Jandarma Arama Kurtarma timlerinin daha çok hayat kurtarabilmek için verdiği o mücadele...
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