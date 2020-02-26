26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.02.2020

JÖAK kapılarını A Haber'e açtı! |Video

Deprem ve çığ felaketlerinde olay yerine ulaşan ilk ekipler arasında yer alıyorlar. Elazığ ve Malatya'daki depremlerde de onlar ardı. Enkaz altında kalanların imdadına yetiştiler. A Haber Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nı görüntüledi. Ekiplerin hangi eğitimlerden geçtikleri ve afetlere nasıl hazırlandıkları canlı yayında ekranlara getirildi. İşte Jandarma Arama Kurtarma timlerinin daha çok hayat kurtarabilmek için verdiği o mücadele...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

JÖAK kapılarını A Haber'e açtı
JÖAK kapılarını A Haber'e açtı
Hayalet kent! Sokaklar, evler harabeye döndü
Hayalet kent! Sokaklar, evler harabeye döndü
Geleceğe cüret et
"Geleceğe cüret et"
İdlib hava sahası nasıl kullanılacak?
İdlib hava sahası nasıl kullanılacak?
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!
Hocalı'da yaşananlar bir savaş değildi
Hocalı'da yaşananlar bir savaş değildi
İmamoğlu'na zam tepkisi: Her şey çok güzel olmadı
İmamoğlu'na zam tepkisi: Her şey çok güzel olmadı
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
Derdi ülke sevdası millet olan adam
"Derdi ülke sevdası millet olan adam"
Emekli ikramiyeleri kesilecek mi? Erdoğan açıkladı
Emekli ikramiyeleri kesilecek mi? Erdoğan açıkladı
İyi ki doğdun milletin lideri
"İyi ki doğdun milletin lideri"
FETÖ imamından flaş itiraf...
FETÖ imamından flaş itiraf...
Daha Fazla Video Göster