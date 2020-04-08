İstanbul Kartal'daki hastanede "pes" dedirten görüntü! Personeller koronavirüsle savaşırken... |Video

İstanbul Kartal'daki bir hastanede, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu personelin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı. Sağlık personellerinin koronavirüse karşı savaştığı bu zorlu günlerde güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık "pes" dedirtti.

Güventimleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da bir hastanede çalışan doktor Burcu A. hemşire Seren Y. özel güvenlik görevlisi Dilek E. ve temizlik görevlisi Sevilay E'nin çanta ve cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, kısa sürede çaldığı malzemelerle hastane bahçesinde yakalandı.

Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Engin K'nın kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, çanta ve cüzdanlar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.