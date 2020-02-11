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11.02.2020

Son dakika haberi: İdlib'de 200'e yakın Esad rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına son bir hafta içerisinde Esad rejim unsurları tarafından iki kez saldırı yapılmıştı. Dün gerçekleştirilen son saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yoğun askeri teçhizat ve komanda sevkiyatı gerçekleştirdi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, sıcak bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Ulak, kahraman Türk askerinin Esad rejim unsurlarının saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 200'e yakın rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına son bir hafta içerisinde Esad rejim unsurları tarafından iki kez saldırı yapılmıştı. Dün gerçekleştirilen son saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye yoğun askeri teçhizat ve komanda sevkiyatı gerçekleştirdi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, sıcak bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Ulak, kahraman Türk askerinin Esad rejim unsurlarının saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 200'e yakın rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

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