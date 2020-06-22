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Son dakika haberi: FETÖ'nün 7 Şubat 2012 MİT kumpasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar... | Video

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Giriş: 22.06.2020 10:29
Güncelleme:22.06.2020 10:53
FETÖ’nün "MİT kumpası" davası bugün başlıyor. İddianamede, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülecek duruşma 3 Temmuz 2020’ye kadar sürecek. Peki, süreçte neler yaşanmıştı? İşte tüm detaylar…


FETÖ'nün MİT kumpasında neler yaşandı?
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