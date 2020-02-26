Son dakika haberi: Emekli ikramiyeleri kesilecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan 'Emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına yanıt verdi. Erdoğan, 'Emekli ikramiyelerinin kesileceği' iddiasına ilişkin soruya, "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." yanıtını verdi.