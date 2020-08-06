Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi. Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Serrac ile Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte bugün Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Serrac ile Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Libya'da görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik.

- Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

- Resmi ateşkes olmasa da sahada sükunet var. Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği önemli. AB, güçlü destek vermeli, somut adım atmalı.

- Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor.

- Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir. Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu.

- İrini Operasyonu taraflı bir operasyondur, birçok AB ülkesi rahatsız. Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış.

- (Lübnan'da patlama) 8 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımız ameliyat oldu, ikinci ameliyatını da olabilir Muhammed kardeşimiz. Lübnan'a bir heyet gönderdik.

Haziran ayı başında Libya Başbakın Serrac Ankara'yı ziyaret etmişti. Ardından kalabalık bir Türk heyet Ankara'dan Trablus'a gitmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte hem Libya hem Malta'ya ziyaret gerçekleştirmişti. Ardından Akar, Türkiye'ye gelen Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya gelmişti.