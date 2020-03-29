Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı! Thomas Schaefer neden öldü? "Başbakan olacaktı..." |Video

Almanya Hessen eyaletinin Meliye Bakanı Thomas Schaefer'in sır ölümüyle sarsıldı. Schaefer'in cesedi Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bulundu. Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri olarak görülürken intihar iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı.

Almanya Hessen eyaletinin Meliye Bakanı Thomas Schaefer'in sır ölümüyle sarsıldı. Schaefer'in cesedi Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bulundu. Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri olarak görülürken intihar iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı.

ÇARESİZLİK İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Erel, intihar hakkında konuşulanları A Haber ekranlarında anlattı. Erel, Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in yaklaşık bir saat önce olayla ilgili açıklama yaptığını iletti. Erel, "Thomas Schaefer, ülkenin durumundan endişe ettiği için, insanların bu kriz ortamında beklentilerini yerine getirememesinden dolayı bir endişeye kapıldığını ve bu endişenin altında ezildiğini tahmin ettiğini söyledi ve bakanın bu yüzden çıkış yolu göremeyip intihar ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010'dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.