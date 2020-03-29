29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.03.2020

Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı! Thomas Schaefer neden öldü? "Başbakan olacaktı..." |Video

Almanya Hessen eyaletinin Meliye Bakanı Thomas Schaefer'in sır ölümüyle sarsıldı. Schaefer'in cesedi Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bulundu. Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri olarak görülürken intihar iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı.

Almanya Hessen eyaletinin Meliye Bakanı Thomas Schaefer'in sır ölümüyle sarsıldı. Schaefer'in cesedi Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bulundu. Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri olarak görülürken intihar iddiası ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Haber ekranlarında Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı.

ÇARESİZLİK İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Erel, intihar hakkında konuşulanları A Haber ekranlarında anlattı. Erel, Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in yaklaşık bir saat önce olayla ilgili açıklama yaptığını iletti. Erel, "Thomas Schaefer, ülkenin durumundan endişe ettiği için, insanların bu kriz ortamında beklentilerini yerine getirememesinden dolayı bir endişeye kapıldığını ve bu endişenin altında ezildiğini tahmin ettiğini söyledi ve bakanın bu yüzden çıkış yolu göremeyip intihar ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010'dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

Almanyada büyük şok! Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu ALMANYA'DA BÜYÜK ŞOK! HESSEN EYALETİNİN MALİYE BAKANI THOMAS SCHAEFER ÖLÜ BULUNDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı!
Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı!
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere çağrı
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere çağrı
Rize'de coronavirüs karantinası!
Rize'de coronavirüs karantinası!
İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi?
Koronavirüsün bir sesi olsaydı insanlığa ne derdi?
Hollandalı başkandan Türkçe koronavirüs mesajı
Hollandalı başkandan Türkçe "koronavirüs" mesajı
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 oranında...
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 oranında...
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan görüştü
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan görüştü
Bakan duyurdu: 'Canlı sınıf'ı devreye alıyoruz
Bakan duyurdu: 'Canlı sınıf'ı devreye alıyoruz
Daha Fazla Video Göster