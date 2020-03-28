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Almanya'da büyük şok! Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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ALMANYA'YI SARSAN HABER! ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberi! ’da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer’in ölü bulunduğu bildirildi. Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, ’in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in ölü bulunduğu bildirildi.

Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Ölen kişinin vücudundaki yara izleri nedeniyle kimliğinin hemen belirlenemediği kaydedilen açıklamada, Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR
Açıklamada, tanıkların dinlenmesi, inceleme ve değerlendirme sonucu Schaefer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Twitter'den yaptığı açıklamada, Schaefer'in ailesine başsağlığı dileyerek, aniden ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesine henüz inanmadıklarını ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010'dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, 'in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

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