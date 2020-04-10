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10.04.2020

ABD'de yaşayan Türk doktor son durumu A Haber'e anlattı: Türkiye'nin değerini bilmek lazım |Video

Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de son durum ne? ABD'de ölü sayısı 16 bini aşarken halk nasıl bir psikoloji içinde? ABD’de yaşayan Türk doktor Doç. Dr. Ebru Yücel, son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Yücel, "Türkiye’nin sağlık sisteminin değerini bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de son durum ne? ABD'de ölü sayısı 16 bini aşarken halk nasıl bir psikoloji içinde? ABD'de yaşayan Türk doktor Doç. Dr. Ebru Yücel, son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.

ABD'nin Delaware eyaletinden bağlanan Yücel, "Ne yazık ki burada önlemler çok geç alındı. Ölüm oranları yükselmeye başladıktan sonra önlemler alınmaya başladı. Valiyi mi dinlesem federal hükümeti mi dinlesem... İnsanlar belirsizlik içerisinde yaşıyorlar. İnsanlar kimi dinleyeceğini ne yapacağını bilmiyorlar. Tedavi ücretlerinin 20 bin, 75 bin dolara kadar olduğunu söyleniyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ BİLMEK LAZIM

Yücel, ABD'de yaşanan bir olayı anlatarak, "Çocuğun parmağını yıkayıp yara bandı takıp 5 dakika sonra gönderiyorlar. Bir hafta sonra 630 dolar fatura gönderiyorlar. Demem o ki Türkiye'nin sağlık sisteminin değerini bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

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