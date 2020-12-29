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Son dakika haberi: 23 Aralık 2020 tarihinde SBK tabelası sökülüyor | Kara para aklama soruşturmasında flaş görüntüler

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Giriş: 29.12.2020 20:09
Güncelleme:29.12.2020 20:51
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günün olan bugün ise Falcon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor.

Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi.

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