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15.03.2020

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması: Umreden dönen vatandaşlarımız... | Video

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Umre ziyaretinden dönen yolcuların KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı yok.

Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşulları içini iyi bir imkan.

Gerek yurt binaları gerek yurt müştemilatlarının acil durumlarda tahsis edilebileceğini gerek bilim kurulu gerekse sağlık bakanlığı ile de görüştük.

UMREDEN DÖNENLER KARANTİNA ALTINDA

Koronavirüs ciddi bir salgın. Bununla mücadele zaruri kararları acil bir şekilde almayı gerektiriyor.

Dün gece bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu.

"YAKLAŞIK 10 BİN VATANDAŞIMIZ YURTLARIMIZDA MİSAFİR EDİLİYOR"

Başta Ankara'daki ve Konya'daki yurtlarımız olmak üzere müsait olan yurtlarımıza bu misafirlerimizi alma çalışmasını başlattık.

Yaklaşık 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir ediliyor.

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

"YURTLARI GENÇLERE HİJYEN KOŞULLARDA TESLİM EDECEĞİZ"

Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız.

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