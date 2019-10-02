Son dakika: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk rehin alındı

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.