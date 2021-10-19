19 Ekim 2021, Salı
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Son dakika: FETÖ'ye şafak vakti büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İzmir merkezli 41 ilde operasyon başlatıldı. Daha sonra Ankara merkezli 16 il ve Balıkesir merkezli 22 il için de operasyon kararı alındı. Çok sayıda gözaltı kararı var. Son bilgileri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.