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FETÖ 17-25 Aralık'ta neyi amaçlıyordu? A Haber canlı yayınında anlattılar
FETÖ'nün yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Türkiye 7 yıl önce bugün neler yaşadı? Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran ve avukat Mehmet Alagöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'nün yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Türkiye 7 yıl önce bugün neler yaşadı? Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran ve avukat Mehmet Alagöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'nün yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Türkiye 7 yıl önce bugün neler yaşadı? Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran ve avukat Mehmet Alagöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.