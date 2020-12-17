FETÖ 17-25 Aralık'ta neyi amaçlıyordu? A Haber canlı yayınında anlattılar

FETÖ'nün yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Türkiye 7 yıl önce bugün neler yaşadı? Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran ve avukat Mehmet Alagöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün yargıda darbe girişimi nasıl önlendi? Türkiye 7 yıl önce bugün neler yaşadı? Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran ve avukat Mehmet Alagöz A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

