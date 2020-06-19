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Videolar Gündem Videoları Son dakika: FETÖ’cü CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakim karşısına çıktı |Video

Son dakika: FETÖ’cü CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakim karşısına çıktı |Video

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Giriş: 19.06.2020 13:52
Güncelleme:19.06.2020 13:58
Son dakika haberi... FETÖ'cü CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yargılandığı davada 4. duruşma sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında aktardı. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakim Oğuz’un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Temmuz olarak belirlendi.

FETÖ'cü CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yargılandığı davada 4. duruşma sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında aktardı. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakim Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Temmuz olarak belirlendi.

Son dakika: FETÖ’den tutuklanan CHP’li eski Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında karar! SON DAKİKA: FETÖ’DEN TUTUKLANAN CHP’Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BURAK OĞUZ HAKKINDA KARAR!
FETÖden tutuklanan Urla Belediyesinin CHPli eski başkanı İbrahim Burak Oğuzun hakim karşısında - Video FETÖ'DEN TUTUKLANAN URLA BELEDİYESİ'NİN CHP'Lİ ESKİ BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ'UN HAKİM KARŞISINDA - VİDEO
FETÖden tutuklanan CHP’li İbrahim Burak Oğuz hakkındaki 60 sayfalık iddianamede şok detaylar FETÖ'DEN TUTUKLANAN CHP’Lİ İBRAHİM BURAK OĞUZ HAKKINDAKİ 60 SAYFALIK İDDİANAMEDE ŞOK DETAYLAR

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