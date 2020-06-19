Son dakika: FETÖ’cü CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakim karşısına çıktı |Video

Son dakika haberi... FETÖ'cü CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yargılandığı davada 4. duruşma sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında aktardı. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakim Oğuz’un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Temmuz olarak belirlendi.

FETÖ'cü CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yargılandığı davada 4. duruşma sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi, canlı yayında aktardı. 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Hakim Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3 Temmuz olarak belirlendi.