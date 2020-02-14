Son dakika: FETÖ’den tutuklanan CHP’li eski Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında karar!
FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz’un ilk kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren tanık, Oğuz’un FETÖ tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığını söyledi. Mahkeme heyeti, Oğuz’un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un yargılanmasına öğleden sonra devam edildi.
"CEMAATİN SOHBET TOPLANTILARINA KATILIRDIK"
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada dinlenen tanık C.Y., Burak Oğuz'la 2003 yılında tanıştıklarını ifade ederek, "Cemaatin sohbet toplantılarına katılırdık. Haftada bir sohbet toplantısı oluyordu. Bu toplantılara Burak Oğuz da katılırdı. Burak Oğuz'un bu toplantılarda konuşma yaptığına şahit olmadım" dedi.
TAHLİYE İSTEDİ
Duruşma savcısı, Burak Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, sanık avukatları ise iddiaları kabul etmeyerek Oğuz'un tahliyesini istedi.
MAHKEMEDEN BURAK OĞUZ'UN TALEBİNE RET!
Mahkeme heyeti, Burak Oğuz'un tahliye talebini reddederek dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.
BURAK OĞUZ FETÖ'YE ÜYE OLMAKTAN TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Urla Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verilirken, mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiği ve Oğuz'un, örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiği ifade edildi.
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