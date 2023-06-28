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Son dakika: Evlat nöbetindeki annelerin hüzünlü bayramı

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 11:36
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler bayrama evlat hasretiyle girdi. Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'dan bu yana oturma eylemini sürdürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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