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Son dakika: Ermenistan’ın ateşkes ihlali Rusya’da nasıl yankılandı?

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Giriş: 11.10.2020 11:24
Güncelleme:11.10.2020 11:33
Son dakika haberi... Rusya’da işgalci Ermenistan’ın ihlallerine tepki var mı? Ateşkes sırasında sivillere yönelik saldırı nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova’dan aktardı.

Rusya'da işgalci Ermenistan'ın ihlallerine tepki var mı? Ateşkes sırasında sivillere yönelik saldırı nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova'dan aktardı.

Kişiyev, "Ateşkese destek açıklamaları devam ederken bir taraftan da bölgeden ateşkes ihlal haberleri Moskova'da ciddi endişeyle izleniyor. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Azerbaycan ve Ermenistan meviidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede tarafların ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını bir daha teyit ettikleri bildirildi" ifadelerini kullandı.

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