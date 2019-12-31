Son dakika: Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine destek |Video

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı söyleyen aileler 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. Eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 120. gününde 62'ye yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eyleme destek vererek Diyarbakır'a geldi. Acılı anneleri ziyaret eden Erdoğan, onlarla yakında ilgilendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.