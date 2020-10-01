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Son dakika: Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı! Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı

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Giriş: 01.10.2020 12:12
Güncelleme:01.10.2020 12:19
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı." denildi. Detayları A Haber muhabiri Ogün Kurkan canlı yayında anlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı
Terör bağlantılı 12 kişi sınırda yakalandı
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