Son dakika: Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Son dakika haberleri... Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 241 oldu. Evladına seslenen anne Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim.'' dedi.