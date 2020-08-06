06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2020 11:22
Güncelleme:06.08.2020 11:29
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
Tarihte ilk örneği oldu
"Tarihte ilk örneği oldu"
Sağlık Bakanı: İddialar asılsızdır
Sağlık Bakanı: İddialar asılsızdır
BAE'de korkutan yangın
BAE'de korkutan yangın
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Başkan Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Lübnan'da son durum ne?
Lübnan'da son durum ne?
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? GENAR Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
Daha Fazla Video Göster